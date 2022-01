'Consumazioni 10 euro, in compagnia 20', ma il night è abusivo: ennesima chiusura per il Blue Moon (Di lunedì 24 gennaio 2022) ANCONA - Chiuso per 20 giorni il ' Blue Moon ' e stop immediato agli spettacoli: il titolare del locale era infatti in possesso della sola licenza per la somministrazione di bevande ed alimenti, ma il ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 24 gennaio 2022) ANCONA - Chiuso per 20 giorni il '' e stop immediato agli spettacoli: il titolare del locale era infatti in possesso della sola licenza per la somministrazione di bevande ed alimenti, ma il ...

RobertoDorini : @Joe911S @matteosalvinimi Da quella bolletta si evince ha una spesa in più di ca. 300 euro al mese. Ma se i bar, co… - DuccioArmano : RT @actarus1070: Fino al 10 gennaio un cappuccino e un caffè al giorno me li prendevo al bar, quindi almeno 50 euro di consumazioni al mese… - b_1n0 : RT @actarus1070: Fino al 10 gennaio un cappuccino e un caffè al giorno me li prendevo al bar, quindi almeno 50 euro di consumazioni al mese… - actarus1070 : Fino al 10 gennaio un cappuccino e un caffè al giorno me li prendevo al bar, quindi almeno 50 euro di consumazioni… -