Concorso Regione Sicilia, 487 posti a tempo indeterminato: i profili ricercati e come presentare domanda (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo bando di Concorso per 487 posti a tempo indeterminato presso i Centri per l’Impiego della Regione Sicilia. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. I profili professionali ricercati sono quelli di Istruttore amministrativo contabile e Istruttore-Operatore mercato del lavoro. Concorso Regione Sicilia: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni; essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; idoneità fisica; godimento ed esercizio ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nuovo bando diper 487presso i Centri per l’Impiego della. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dellana. Iprofessionalisono quelli di Istruttore amministrativo contabile e Istruttore-Operatore mercato del lavoro.: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; età non inferiore a 18 anni; essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; idoneità fisica; godimento ed esercizio ...

