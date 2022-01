Concorso Regione Sicilia, 46 Agenti del Corpo Forestale: domande fino al 25 febbraio (Di lunedì 24 gennaio 2022) *aggiornamento del 24/01/2022: Il governo Musumeci ha approvato due modifiche al bando del Concorso Regione Sicilia: eliminate le riserve previste per il personale interno all’amministrazione regionale, prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione: la scadenza era fissata al 28 gennaio, ma ora slitta al 25 febbraio. Le novità sono state introdotte a seguito di una segnalazione da parte del sindacato Cobas/Codir, riguardante la citazione nel bando del comma 1-bis dell’art.52 del decreto legislativo 30 marzo del 2021 per la riserve dei posti al personale interno, in realtà abrogata dall’art.3 del decreto legge 80/2021. La Regione Sicilia ha indetto un nuovo Concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno ed ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 24 gennaio 2022) *aggiornamento del 24/01/2022: Il governo Musumeci ha approvato due modifiche al bando del: eliminate le riserve previste per il personale interno all’amministrazione regionale, prorogato il termine per la presentazione delledi partecipazione: la scadenza era fissata al 28 gennaio, ma ora slitta al 25. Le novità sono state introdotte a seguito di una segnalazione da parte del sindacato Cobas/Codir, riguardante la citazione nel bando del comma 1-bis dell’art.52 del decreto legislativo 30 marzo del 2021 per la riserve dei posti al personale interno, in realtà abrogata dall’art.3 del decreto legge 80/2021. Laha indetto un nuovopubblico per il reclutamento, a tempo pieno ed ...

