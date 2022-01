Commercialisti, come sviluppare competenze legate alla sostenibilità: via al corso (Di lunedì 24 gennaio 2022) “sviluppare competenze specifiche sulle tematiche legate alla sostenibilità, ambito in cui si prevede che saranno richieste nei prossimi anni nuove professionalità, è fondamentale per la categoria dei dottori Commercialisti. Va in questa direzione l’organizzazione del corso sulla sostenibilità organizzato dalla Fondazione Centro Studi Ungdcec in collaborazione con Fondazione Oibr (Organismo Italiano di Business Reporting) e con la partecipazione di Assobenefit e Double-you Welfare Management di Zucchetti”. Ad affermarlo è Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili. “Attraverso il coinvolgimento di relatori di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, tra ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 24 gennaio 2022) “specifiche sulle tematiche, ambito in cui si prevede che saranno richieste nei prossimi anni nuove professionalità, è fondamentale per la categoria dei dottori. Va in questa direzione l’organizzazione delsullaorganizzato dFondazione Centro Studi Ungdcec in collaborazione con Fondazione Oibr (Organismo Italiano di Business Reporting) e con la partecipazione di Assobenefit e Double-you Welfare Management di Zucchetti”. Ad affermarlo è Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili. “Attraverso il coinvolgimento di relatori di rilievo nel panorama nazionale e internazionale, tra ...

Advertising

joker_vinc8 : Scusate @Inter se per i commercialisti il bond è di 450 milioni, ci sono debiti su debiti, i vari #Scamacca… - giastevenz : @LeggendaAmbros1 @Wazza_CN Dovrebbe essere il mantra di qualsiasi tifoso, sennò siamo commercialisti come i macachi. - heather_mferit : @Denialwts Io dopo aver gestito da sola la pratica per bonus ristrutturazione sono venuta alla conclusione che è tu… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro IMPIEGATO CONTABILE: Studio di Commercialisti a Verona SUD ricerca impiegato contabile da inserire c… - Dippiemme2 : RT @InLimoneWeTrust: Ah che strano... pure il Chelsea, come il Psg per Hakimi, ci paga i giocatori a rate... eppure i commercialisti di Twi… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercialisti come La privatizzazione nascosta dei servizi pubblici locali ... ancora oggi rari, ma ha dato lavoro a commercialisti, avvocati e magistrati per le numerose fusioni, liquidazioni e trasformazioni societarie. L'efficienza presunta del privato come gestore dei ...

Farmacie: "Almeno 10mila tamponi al giorno, ma la situazione è sotto controllo" ... credo che nessun'altra categoria di sanitari abbia fatto come noi: ci siamo sempre stati e ci ... Se ci abbiamo guadagnato ce lo dovranno dire i commercialisti, ma di sicuro il prezzo di 15 euro per i ...

Studi e percorso per diventare commercialista QuiFinanza Commercialisti, come sviluppare competenze legate alla sostenibilità: via al corso Il corso vuole rispondere alla richiesta di nuovi approcci nell’attività di impresa e nello svolgimento della professione ...

Commercialisti: slittano al 29 aprile le elezioni nazionali Dottori commercialisti: elezioni territoriali 21-22 febbraio con decisione finale il 18 febbraio. Il Ministero sposta le elezioni nazionali a fine aprile ...

... ancora oggi rari, ma ha dato lavoro a, avvocati e magistrati per le numerose fusioni, liquidazioni e trasformazioni societarie. L'efficienza presunta del privatogestore dei ...... credo che nessun'altra categoria di sanitari abbia fattonoi: ci siamo sempre stati e ci ... Se ci abbiamo guadagnato ce lo dovranno dire i, ma di sicuro il prezzo di 15 euro per i ...Il corso vuole rispondere alla richiesta di nuovi approcci nell’attività di impresa e nello svolgimento della professione ...Dottori commercialisti: elezioni territoriali 21-22 febbraio con decisione finale il 18 febbraio. Il Ministero sposta le elezioni nazionali a fine aprile ...