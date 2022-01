Come si voterà per l'elezione del 14esimo presidente della Repubblica (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'Emiciclo ed entreranno 50 votanti per volta. Saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Per ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Scrutinio e spoglio dureranno circa sei ore. Sono previste tre cabine nell'Emiciclo ed entreranno 50 votanti per volta. Saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Per ...

Advertising

Radio1Rai : #Quirinale Voto e norme anticovid. I grandi elettori voteranno scaglionati. I positivi nel drive in. C'è anche chi… - tfabiani2 : RT @Radio1Rai: #Quirinale Voto e norme anticovid. I grandi elettori voteranno scaglionati. I positivi nel drive in. C'è anche chi non voter… - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: #Quirinale Voto e norme anticovid. I grandi elettori voteranno scaglionati. I positivi nel drive in. C'è anche chi non voter… - RQuirinale : RT @Radio1Rai: #Quirinale Voto e norme anticovid. I grandi elettori voteranno scaglionati. I positivi nel drive in. C'è anche chi non voter… - verdiana_v : RT @Radio1Rai: #Quirinale Voto e norme anticovid. I grandi elettori voteranno scaglionati. I positivi nel drive in. C'è anche chi non voter… -