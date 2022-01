Come l’Ue vuole tutelare gli animali durante il trasporto (Di lunedì 24 gennaio 2022) La durata di ogni viaggio che porta animali al macello non deve superare le otto ore, ridotto a quattro per gli esemplari gravidi nella fase finale della gestazione, e bisogna vietare qualunque trasferimento di cuccioli di età inferiore alle quattro settimane, a meno che non si tratti di spostamenti effettuati dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km. Dopo aver constatato le pessime condizioni del trasporto animale nel continente, il Parlamento europeo ha elaborato una serie di raccomandazioni per migliorare la situazione. La Commissione europea si è impegnata a rivedere il regolamento sul trasporto animale attualmente in vigore entro la fine del 2023, ma la proposta legislativa potrebbe arrivare già quest’anno, ha fatto capire la commissaria alla Salute e alla Sicurezza alimentare Stella Kyriakides nel suo intervento ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) La durata di ogni viaggio che portaal macello non deve superare le otto ore, ridotto a quattro per gli esemplari gravidi nella fase finale della gestazione, e bisogna vietare qualunque trasferimento di cuccioli di età inferiore alle quattro settimane, a meno che non si tratti di spostamenti effettuati dagli allevatori per una distanza inferiore ai 50 km. Dopo aver constatato le pessime condizioni delanimale nel continente, il Parlamento europeo ha elaborato una serie di raccomandazioni per migliorare la situazione. La Commissione europea si è impegnata a rivedere il regolamento sulanimale attualmente in vigore entro la fine del 2023, ma la proposta legislativa potrebbe arrivare già quest’anno, ha fatto capire la commissaria alla Salute e alla Sicurezza alimentare Stella Kyriakides nel suo intervento ...

Advertising

riotta : Il silenzio europeo e italiano sull'aggressione di Putin #Ucraina oltre il sostegno aperto di gente come l'ex cance… - Marcozanni86 : Riserve gas #UE scendono sotto il 50%, ai minimi storici per il periodo. La cosa preoccupante è che i primi a dare… - AkyCarmen : RT @bidosara1: La E di Engin maiuscola così come la A di Akyürek anche,come l' ASK nei suoi confronti?? e la Ü coi puntini,che ricordano l… - Fef58 : RT @boni_castellane: Io non odio Draghi a livello personale, non mi fa ribrezzo come potrebbe farmelo Cecilia Strada, Michela Murgia o Toma… - gabrieltoma : @FSergio84260141 @drsmoda @vonderleyen l'UE puo essere utile per il commercio, trasporti, turismo... ma non deve ma… -