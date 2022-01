Colpo di Stato in Burkina Faso, militari hanno arrestato il presidente Kaboré, lo speaker del Parlamento e alcuni ministri (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, è Stato arreStato ed è ora detenuto in un campo militare da soldati ammutinati. Secondo quanto riportano media locali, al presidente è Stato chiesto di firmare le dimissioni entro 72 ore. Con lui sono sotto la custodia dei golpisti anche il presidente del Parlamento, Alassane Bala Sakandé e alcuni ministri. I residenti del quartiere del presidente hanno riferito di pesanti spari durante tutta la notte, alimentando le voci su un possibile Colpo di Stato in atto. Il governo aveva però smentito tali voci. Il tutto era iniziato domenica 23 gennaio, quando spari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildel, Roch Marc Christian, èarreed è ora detenuto in un campo militare da soldati ammutinati. Secondo quanto riportano media locali, alchiesto di firmare le dimissioni entro 72 ore. Con lui sono sotto la custodia dei golpisti anche ildel, Alassane Bala Sakandé e. I residenti del quartiere delriferito di pesanti spari durante tutta la notte, alimentando le voci su un possibilediin atto. Il governo aveva però smentito tali voci. Il tutto era iniziato domenica 23 gennaio, quando spari ...

