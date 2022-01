Colpo di stato in Burkina Faso, arrestato presidente Kabore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente del Burkina Faso, Faso Roch Marc Christian Kaboré, è stato arrestato dai militari ammutinati ed è detenuto in una caserma della capitale Ouagadougou: lo confermano varie fonti della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) IldelRoch Marc Christian Kaboré, èarredai militari ammutinati ed è detenuto in una caserma della capitale Ouagadougou: lo confermano varie fonti della ...

