Colle, la diretta video dalla redazione di Libero: la parola a Sallusti e Feltri (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre la partita più attesa, quella per il Quirinale. Una partita che appare incerta, intricata, imprevedibile come poche volte. Una partita che potete seguire con la diretta video dalla redazione di Libero: approfondimenti, analisi, interviste, servizi e commenti. Segui la corsa al Colle su www.Liberoquotidiano.it. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si apre la partita più attesa, quella per il Quirinale. Una partita che appare incerta, intricata, imprevedibile come poche volte. Una partita che potete seguire con ladi: approfondimenti, analisi, interviste, servizi e commenti. Segui la corsa alsu www.quotidiano.it.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - fattoquotidiano : .@marcotravaglio:'Gli spingitori di Draghi al Colle sono tutti coloro che fino alla settimana scorsa dicevano che d… - La_Prealpina : Corsa al Colle, la diretta di Prealpina - VelvetMagIta : #CorsaAlColle, la diretta di Sky Tg24 per raccontare l’elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale2022… - _PuntoZip_ : Su SKY TG24 SPECIALE “CORSA AL COLLE” – Una lunga diretta per raccontare in tempo reale l’elezione del Presidente d… -