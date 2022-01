Colle, il pronostico di Piepoli: «Draghi al 40%. Un nome esterno alla politica? Una bella sorpresa» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elisabetta Casellati è in gioco, ma «non più di tanto». Gianni Letta sarebbe una sorpresa da applaudire, così come se emergesse un nome del mondo «esterno alla politica». Allo stato attuale, però, per Nicola Piepoli, le quotazioni più alte per il Colle sono quelle di Mario Draghi, che per il sondaggista si attesta a un 40% di possibilità. Piepoli dà la salita al Colle di Draghi al 40% «Confermerei il 40% di probabilità in questo momento per la salita al Colle di Draghi, per il resto c’è una zuffa generale», ha detto Piepoli intervistato dall’Adnkronos. «Dal mio punto di vista, chi è venuto fuori nelle varie discussioni è la Casellati, ci sono ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Elisabetta Casellati è in gioco, ma «non più di tanto». Gianni Letta sarebbe unada applaudire, così come se emergesse undel mondo «». Allo stato attuale, però, per Nicola, le quotazioni più alte per ilsono quelle di Mario, che per il sondaggista si attesta a un 40% di possibilità.dà la salita aldial 40% «Confermerei il 40% di probabilità in questo momento per la salita aldi, per il resto c’è una zuffa generale», ha dettointervistato dall’Adnkronos. «Dal mio punto di vista, chi è venuto fuori nelle varie discussioni è la Casellati, ci sono ...

