Clark Gregg | incidente d' auto per la star Marvel | la foto è impressionante

(Di martedì 25 gennaio 2022)delCinematic Universe è stato coinvolto in unmobilistico a bordo della sua Tesla da cui è uscito illeso insieme al suo cagnolino. Noto per aver interpretato l'agente Phil Coulson nelCinematic Universe,è uscito illeso da unmobilistico a bordo della sua Tesla insieme al suo cagnolino. Proprio ieri, l'attore ha condiviso su Twitter lagrafia della suamal ridotta in seguito a unda cui lui è uscito miracolosamente illeso.ha scritto: "La settimana scorsa un'in arrivo sulla carreggiata opposta ha ...

thereyou_are : Clark Gregg si è ricordato di avere tiktok e cosa ci fa vedere? IL SUO CANE -

Agents of SHIELD , in onda su ABC, aveva come protagonista Phil Coulson () dei precedenti film Marvel, che metteva su una squadra dello SHIELD per combattere le minacce aliene. I fan chiedono su Twitter che Agents of SHIELD sia reso canonico con il MCU, in modo da poter vedere alcuni suoi personaggi nei film dell'Universo.