Cinque regioni in zona arancione. L'ipotesi di una proroga del green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre il governo valuta l'estensione del green pass oltre i sei mesi della scadenza, per chi ha fatto la terza dose, Cinque regioni entrano in zona arancione. Da oggi alla Valle d'Aosta si aggiungono infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, per un totale di 11,7 milioni di persone. La richiesta dei governatori è sempre quella di una revisione del sistema dei colori, con l'esclusione degli asintomatici dal conteggio dei ricoverati Covid, e uno snellimento generale delle procedure. "Dobbiamo evitare che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica", ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Martedì si farà il punto alla conferenza delle regioni. Tuttavia, dopo l'introduzione del certificato rafforzato, non cambia ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre il governo valuta l'estensione deloltre i sei mesi della scadenza, per chi ha fatto la terza dose,entrano in. Da oggi alla Valle d'Aosta si aggiungono infatti Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, per un totale di 11,7 milioni di persone. La richiesta dei governatori è sempre quella di una revisione del sistema dei colori, con l'esclusione degli asintomatici dal conteggio dei ricoverati Covid, e uno snellimento generale delle procedure. "Dobbiamo evitare che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica", ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Martedì si farà il punto alla conferenza delle. Tuttavia, dopo l'introduzione del certificato rafforzato, non cambia ...

Advertising

fattoquotidiano : Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia - sacspo : Cinque Regioni in zona arancione, ecco le prescrizioni - Cronaca - ANSA - Miti_Vigliero : All'italiana Solo zona rossa: così cambieranno i colori delle regioni dopo il 31 gennaio Da oggi salgono a cinque… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Regole Covid, da oggi cinque Regioni in zona arancione: ecco cosa cambia - OperaFisista : Traffico di droga, 16 arresti in cinque regioni - Cronaca - ANSA -