Cina | il mercato auto rinvigorisce e guarda sempre più alle donne motorizzate

In Cina i reparti marketing delle case automobilistiche, da qualche tempo a questa parte, cominciano ad accorgersi delle donne. Che guidano – molto più rispetto solo a sette anni fa – e di conseguenza acquistano. Secondo quanto riportato da automotive News China, i numeri diffusi dal Ministero della Pubblica Sicurezza di Pechino rivelano una presenza delle donne cinesi motorizzate, sulla popolazione complessiva, al 34%, dato che è cresciuto dell'1,25% dalla fine del 2020 e del 10% dal 2014. Una tendenza significativa, che oltretutto potrebbe rientrare in quella concomitanza di fattori alla base della ripresa del mercato dei veicoli leggeri cui la Cina ha assistito finalmente nel 2021, dopo tre anni di numeri in calo. Tutto ciò ha spinto le case ...

