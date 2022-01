Cile, la carica delle ministre: più donne che uomini nel nuovo esecutivo del premier Boric (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, ha piena fiducia nelle donne in politica tanto che presentando la lista dei 24 ministri del suo futuro governo ha voluto rompere col passato e imprimere una svolta chiara e tangibile: i ministri sono in maggioranza di donne, 14. E le neoministre sono in settori cardine per il futuro del Paese Cileno: due ministre guidano gli Interni e la Difesa per la prima volta nella storia del Paese. Dalla nipote del presidente Allende e al medico: le ministre nei settori chiave Nell’esecutivo del neo presidente Boric la maggioranza dei ministri saranno donne Alla guida del ministero della Difesa arriva Maya Fernández, 50 anni, figlia di Beatriz Allende e nipote del ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente eletto del, Gabriel, ha piena fiducia nellein politica tanto che presentando la lista dei 24 ministri del suo futuro governo ha voluto rompere col passato e imprimere una svolta chiara e tangibile: i ministri sono in maggioranza di, 14. E le neosono in settori cardine per il futuro del Paeseno: dueguidano gli Interni e la Difesa per la prima volta nella storia del Paese. Dalla nipote del presidente Allende e al medico: lenei settori chiave Nell’del neo presidentela maggioranza dei ministri sarannoAlla guida del ministero della Difesa arriva Maya Fernández, 50 anni, figlia di Beatriz Allende e nipote del ...

