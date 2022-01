Ciclocross | Nazionale Italia dimezzata ai Mondiali Sospetti casi Covid | partenza a ranghi ridotti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutte notizie in casaa pochi giorni dai Campionatidi2022, in programma dal 29 al 30 gennaio negli Stati Uniti e per la precisione a Fayetteville, in Arkansas. Laazzurra è inin queste ore da Amsterdam per raggiungere la sede della rassegna iridata, tuttavia diversi componenti della spedizione tricolore sono rimasti a terra in seguito ad una presunta positività al-19 da parte di un atleta, durante la recente tappa di Coppa del Mondo in quel di Hoogerheide. “Abbiamo lavorato per risolvere la situazione nelle modalità consentite dalla regolamentazione olandese,na e statunitense – spiega il team manager Roberto Amadio – e questa mattina sono partite per gli States le persone che non hanno avuto contatto con il ...

