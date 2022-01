Ciclismo | bruttissimo incidente per Bernal | l' esito degli esami è molto duro

Advertising

Pall_Gonfiato : Ciclismo, bruttissimo incidente per Bernal: l'esito degli esami è durissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo bruttissimo

Il Pallone Gonfiato

Unincidente in scooter sembrò troncare per sempre la promettente carriera di una ... DIfficile reperire la protesi, ma lei non si è persa d'animo, cimentandosi nel nuoto e nel. Poi ...Unincidente in scooter sembrò troncare per sempre la promettente carriera di una ... DIfficile reperire la protesi, ma lei non si è persa d'animo, cimentandosi nel nuoto e nel. Poi ...Condotto alla Clinica La Sabana (a Nord di Bogotá,) Egan Bernal era cosciente ma dolorante e molto provato dall’impatto avvenuto durante una ...Paura per il vincitore del Giro d'Italia 2021 Egan Bernal: il ciclista colombiano ha avuto un brutto incidente scontrandosi contro un bus durante una sessione di allenamento nel suo Paese. Secondo qua ...