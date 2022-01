“Ci siamo”. La politica italiana sta cambiando: cosa sta succedendo in questi minuti tra Palazzo Chigi e Quirinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre il giorno del primo voto per il Quirinale si è aperto ieri alle 15 senza un nome in grado di superare il quorum richiesto nelle prime tre votazioni, tra gli outsider, come anticipato da Open (quotidiano online di Enrico Mentana), comincia a circolare il nome di Elisabetta Belloni. La direttrice del Dis ed ex segretario generale della Farnesina è una soluzione che riscuote apprezzamenti bipartisan. E può essere un nome votabile anche per il MoVimento 5 Stelle, visti i rapporti con Conte e Di Maio. Ma proprio per questo la sua figura potrebbe invece aprire la strada a Mario Draghi per il Colle. Nel senso che i due nomi potrebbero essere alla fine al centro di uno scambio. Che porterebbe l’ex presidente della Bce al Quirinale e lei a Palazzo Chigi. Schede bianche e strategie Con ordine. Oggi alle 15 si ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre il giorno del primo voto per ilsi è aperto ieri alle 15 senza un nome in grado di superare il quorum richiesto nelle prime tre votazioni, tra gli outsider, come anticipato da Open (quotidiano online di Enrico Mentana), comincia a circolare il nome di Elisabetta Belloni. La direttrice del Dis ed ex segretario generale della Farnesina è una soluzione che riscuote apprezzamenti bipartisan. E può essere un nome votabile anche per il MoVimento 5 Stelle, visti i rapporti con Conte e Di Maio. Ma proprio per questo la sua figura potrebbe invece aprire la strada a Mario Draghi per il Colle. Nel senso che i due nomi potrebbero essere alla fine al centro di uno scambio. Che porterebbe l’ex presidente della Bce ale lei a. Schede bianche e strategie Con ordine. Oggi alle 15 si ...

Advertising

Mov5Stelle : Davanti all’impennata dei prezzi energetici siamo stati la prima forza politica a chiedere azioni concrete per dife… - fanpage : 'Mille morti in tre giorni, e sembra che non sia successo niente. Mille morti in tre giorni, e siamo qua a fare spa… - sandrogozi : Accordo @RenewEurope @EPPGroup @TheProgressives l’impegno preso su liste transnazionali e candidati a Presidenza Co… - GigiPadovani : @betman Hanno già iniziato. In effetti è un po' imbarazzante il giochino. Noi che siamo 'malati' di politica sappia… - tagliagenti : RT @byoblu: 'Siamo allo scontro tra finanza e politica. Se devo decidere che le sorti del nostro paese vengano scelte dal popolo italiano,… -