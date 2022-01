Chiellini: «Europeo? Anche fortuna. Sugli insulti alla Juve…» (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Le parole del capitano della Nazionale e dei bianconeri Giorgio Chiellini ospite di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. DIFFERENZA CON LA PREMIER – «Anche nel calcio inglese sono più grossi rispetto agli altri. Un giocatore italiano che va a giocare in Inghilterra deve fare un lavoro diverso, perchè c’è un diverso modo di allenarsi e di giocare. Questo cambia da nazione a nazione, da campionato e campionato». EUROPEI-CAMPIONATO – «Cosa cambia? Innanzitutto quando giochi in NAzionale rappresenti tutta l’Italia. Non ci sono fazioni, ma riunisci un popolo intero. E questa non è una cosa da poco. insulti post Europeo non appena si ritorna nei club? Fa parte del gioco. Anche se poi nella vita privata c’è rispetto, salvo in pochi casi». EUROPEI – «Che potevamo far bene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) . Le parole del capitano della Nazionale e dei bianconeri Giorgioospite di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez. DIFFERENZA CON LA PREMIER – «nel calcio inglese sono più grossi rispetto agli altri. Un giocatore italiano che va a giocare in Inghilterra deve fare un lavoro diverso, perchè c’è un diverso modo di allenarsi e di giocare. Questo cambia da nazione a nazione, da campionato e campionato». EUROPEI-CAMPIONATO – «Cosa cambia? Innanzitutto quando giochi in NAzionale rappresenti tutta l’Italia. Non ci sono fazioni, ma riunisci un popolo intero. E questa non è una cosa da poco.postnon appena si ritorna nei club? Fa parte del gioco.se poi nella vita privata c’è rispetto, salvo in pochi casi». EUROPEI – «Che potevamo far bene ...

