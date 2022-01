Chiara Ferragni, Festival di Sanremo: assente per problemi di budget? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra le influencer italiane più note a livello mondiale, Chiara Ferragni è da poco tornata al centro del gossip. Stando a quanto emerso sul web, l’imprenditrice digitale sarebbe dovuta essere tra le co-conduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo. La mancata presenza della donna sarebbe dovuta ad un problema di budget. problemi DI budget L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra le influencer italiane più note a livello mondiale,è da poco tornata al centro del gossip. Stando a quanto emerso sul web, l’imprenditrice digitale sarebbe dovuta essere tra le co-conduttrici della 72esima edizione deldi. La mancata presenza della donna sarebbe dovuta ad un problema diDIL'articolo

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - pvressure : ok a me chiara ferragni piace ma come si fa a preferire lei a laura pausini per condurre all’eurovision non scherziamo - tax_tweet : CHIARA FERRAGNI REGISTRA UN FATTURATO AGGREGATO DI 46,3 MILIONI DI EURO E APRE IL CAPITALE A UN... - DavideRTramonta : RT @NicoloC__: Serenissima che fa notare subito la mascherina abbinata all'outfit della Casellati perché ormai è un'esperta di tendenze che… - vandoweb : Chiara Ferragni: «Bisogna crescere, apriamo il capitale a un private equity»- -