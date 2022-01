Chi è Paolo Maddalena, il candidato che ha ottenuto più voti al primo scrutinio per il Quirinale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Paolo Maddalena è risultato – al netto delle schede bianche – il più votato al primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ha ottenuto 36 preferenze. Un nome che potrebbe ricordare qualcosa ai più esperti giuristi: 85enne nato a Napoli, è un ex magistrato e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. È il candidato di bandiera degli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle contrari al governo Draghi e confluiti nel Misto e nella corrente “Alternativa c’è”. “Per individuare una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l’ormai prossima elezione del presidente della Repubblica – si legge in una nota diffusa dal gruppo – si è aperto un confronto tra parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione, che ha portato all’indicazione del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)è risultato – al netto delle schede bianche – il più votato alper l’elezione del Presidente della Repubblica. Ha36 preferenze. Un nome che potrebbe ricordare qualcosa ai più esperti giuristi: 85enne nato a Napoli, è un ex magistrato e vicepresidente emerito della Corte Costituzionale. È ildi bandiera degli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle contrari al governo Draghi e confluiti nel Misto e nella corrente “Alternativa c’è”. “Per individuare una figura di alto profilo morale e tecnico da proporre per l’ormai prossima elezione del presidente della Repubblica – si legge in una nota diffusa dal gruppo – si è aperto un confronto tra parlamentari del Gruppo Misto di Camera e Senato all’opposizione, che ha portato all’indicazione del ...

