Chi è Giorgia Nicole, sorella di Alessandro Basciano? Biografia, social e curiosità (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alessandro Basciano è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti del Grande Fratello VIP, anche per via del suo continuo tira e molla con Sophie Codegoni: una love story nata all'interno della Casa più spiata d'Italia che non è tuttavia esente da frequenti alti e bassi. Anche per questo Giorgia Nicole Basciano, sorella dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, ha detto in una recentissima intervista che avrebbe visto meglio Jessica Selassié al fianco di Alessandro. Ma chi è la sorella di Basciano? Al momento non si conoscono informazioni relative all'età, dato che la data di nascita di Giorgia Nicole è sconosciuta. La sorella del concorrente ...

