Chi è Diana Di Meo? Curiosità | biografia e come trovare i suoi video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco chi èDi, la 22enne che ha denunciato di essere vittima di revenge pornDiè una ragazza di 22 anni, assistente arbitro di calcio della sezione di Pescara. Ha una grande passione per il fitness e studia Servizi giuridici per l’impresa. La giovane donna nei giorni scorsi tramite unpubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato di essere vittima di revenge porn. Alcunistanno girando su Whatsapp, Telegram e vari siti, alcuni di questi non sapeva nemmeno che esistessero. Visibilmente scossa la 22enne nelrivolgendosi aitantissimi follower ha spiegato: “Stanno girando dei mieiprivati su socialTelegram e Whatsapp,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Diana

Io Donna

... presidente dell'osservatorio nazionale sostegno vittime: 'ha scoperto per caso che giravano ... incuranti del fatto chevede la propria intimità sbandierata può soffrirne, al punto da ...... su come va usato, con, e in quali condizioni è condizione necessaria e imprescindibile per la ... 'Siamo grati e grate aper aver avuto il coraggio di esporsi, per aver dato così forza ad ...«Ho sempre pensato che la moda non fosse sufficiente a se stessa e che bisognasse mostrarla in un ambiente musicale e teatrale», diceva, e infatti, nel 1991 invitò a sfilare Diana Ross, prima cantante ...L'Aquila. Sul caso di Diana, 22 anni, arbitro di calcio, vittima di "revenge porn" per alcuni suoi video girati durante momenti di intimità, interviene l'avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente del ...