Chelsea-Tottenham 2-0 | il gol capolavoro di Ziyech | VIDEO

Advertising

pisto_gol : Chi ha visto Chelsea-Tottenham-stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica-vedendo Milan-Juve-… - SkySport : Ziyech, il gol che sblocca Chelsea-Tottenham è una vera magia. VIDEO #SkySport #SkyPremier #Ziyech #Chelsea - GiuseppeACM81 : RT @pisto_gol: Chi ha visto Chelsea-Tottenham-stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica-vedendo Milan-Juve-stadio vu… - MimmoKamal : RT @pisto_gol: Chi ha visto Chelsea-Tottenham-stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica-vedendo Milan-Juve-stadio vu… - Damiano__89 : RT @pisto_gol: Chi ha visto Chelsea-Tottenham-stadio pieno, terreno perfetto, ritmi altissimi e grande tecnica-vedendo Milan-Juve-stadio vu… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tottenham

...Eventi obbligatori Rayo Vallecano " Athletic Bilbao 2 Milan " Juventus X Spezia " Sampdoria 1 Lazio " Atalanta X Torino " Sassuolo X Cagliari " Fiorentina X Empoli " Roma 21 ......45 Milan - Juventus 0 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Arsenal - Burnley 0 - 0 15:00 Crystal Palace - Liverpool 1 - 3 15:00 Leicester - Brighton 1 - 1 17:302 - 0 CALCIO - LA ...Lo Stamford Bridge riaccoglie Conte infliggendogli la prima sconfitta in campionato. Nella 23ª giornata, il Chelsea batte 2-0 il Tottenham del suo ex allenatore grazie alle reti di Ziyech e Thiago Sil ...Il Tottenham perde per la prima volta in Premier League sotto la gestione di Antonio Conte e nel dopo partita il tecnico leccese va a ruota libera ...