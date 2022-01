Chelsea | Lukaku è un caso | l’ennesima stoccata che farà infuriare il belga

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il periodo negativo diprosegue: ilnon è più tornato sui suoi livelli da quando è al: altraHa fatto molto discutere il trasferimento di Romeludall’Inter aldurante la scorsa estate. Da quando è tornato in Premier League, però, le sue prestazioni non sono più state sui livelli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FBiasin : Le cose sono due: o #Lukaku è il fotografo o al #Chelsea non hanno digerito l’intervista… - FBiasin : <Tifosi del #Chelsea furiosi con #Lukaku: “Disastroso anche oggi. #Inter, ci hai truffato, rivogliamo i nostri sold… - cmdotcom : #Chelsea, #Lukaku è ancora un problema. #Tuchel lo critica, tifosi furiosi sui social: 'L'#Inter ci ha truffato, ri… - vivoperlinter : #Lukaku, il Chelsea, le nuove critiche - ZeroToTwelve : @pappataccio @salda__ Tutte le squadre pagano a rate, il Chelsea ha ancora pagato 25 milioni scarsi per Lukaku come… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Lukaku

Gli highlights della vittoria per 2 - 0 delsul Tottenham: gol di Ziyech e Thiago Silva.Scoccherà la scintilla ocontinuerà a deludere? Il, a quel punto, si vedrebbe costretto a prendere decisioni clamorose quanto dolorose.Durante l’intervento a Sky ancora una volta Paolo Di Canio non risparmia critiche all’ex attaccante dell’Inter: “Trovo ...Il centravanti ex Inter continua a non convincere Tuchel e il Chelsea, l’opinionista icona laziale non gli risparmia nulla ...