“Che rabbia!”, giovani alle prese con le loro emozioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di fronte alle manifestazioni di rabbia dei ragazzi, siano essi adolescenti o giovani adulti, capita spesso di sentire o pronunciare queste parole: “non dovresti arrabbiarti, sono cose che capitano” o “che reazione esagerata, cerca di trattenerti!”. Queste affermazioni nella maggior parte dei casi non fanno altro che incrementare quello stato di tensione, lasciando il giovane solo con la domanda: “come si fa a non arrabbiarsi?”. Come ci insegna il celebre Inside-Out, la rabbia costituisce, al pari di gioia, paura, disgusto e tristezza, un’emozione primaria (anche gli animali provano rabbia!): è importante quindi rimuovere il pregiudizio secondo cui “è sbagliato arrabbiarsi”. La rabbia esiste perché è utile. La domanda da porsi può essere invece questa: come è possibile sviluppare un nuovo rapporto con la rabbia, rispetto ai due estremi ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Di frontemanifestazioni di rabbia dei ragazzi, siano essi adolescenti oadulti, capita spesso di sentire o pronunciare queste parole: “non dovresti arrabbiarti, sono cose che capitano” o “che reazione esagerata, cerca di trattenerti!”. Queste affermazioni nella maggior parte dei casi non fanno altro che incrementare quello stato di tensione, lasciando il giovane solo con la domanda: “come si fa a non arrabbiarsi?”. Come ci insegna il celebre Inside-Out, la rabbia costituisce, al pari di gioia, paura, disgusto e tristezza, un’emozione primaria (anche gli animali provano): è importante quindi rimuovere il pregiudizio secondo cui “è sbagliato arrabbiarsi”. La rabbia esiste perché è utile. La domanda da porsi può essere invece questa: come è possibile sviluppare un nuovo rapporto con la rabbia, rispetto ai due estremi ...

