Cava de' Tirreni, progetto di 1.9 milioni per la frazione San Pietro

Tempo di lettura: < 1 minuto

Cava de' Tirreni (Sa) – Martedì 25 gennaio, alle ore 11, nel Salone d'Onore del Palazzo di Città di Cava de' Tirreni sarà presentato il progetto del nuovo Parco Urbano Inclusivo di San Pietro. progetto per il quale sono in corso le procedure di bando per l'assegnazione dei lavori e per cui interviene il finanziamento – per l'importo di 1.871.108,04 – del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics), Asse 10 del PO FESR Campania, azione 9.6.6. Il Pics prevede 8 macro progetti con 11 interventi con una dotazione economica complessiva di 11.197.384,56 euro di fondi della Comunità europea. Alla presentazione, interverranno il sindaco Vincenzo Servalli, ed il capogruppo del coordinamento dei progettisti dello StudioSilva Srl.

