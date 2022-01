Caso Saman | l' interrogatorio dello zio | ' Il video con le pale? Andavamo a fare i lavori nell' orto'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha detto di essere stato incastrato, che con la scomparsa di sua nipoteAbbas lui non c'entra, che la ragazza potrebbe addirittura essere finita in Pakistan. Danish Hasnain ha risposto per più ...

Ci sarebbe di mezzo la comproprietà di un terreno in Pakistan, dove i genitori disono volati poche ore dopo la scomparsa della figlia, che indi condanna spetterebbe al fratello. Hasnain ...... ad ascoltare le parole dello zio diAbbas . Danish Hasnain , che è difeso dall'avvocato Lalla Gherpelli , anche nelle udienze a Parigi ha sempre negato ogni responsabilità neldella ...Continuano le indagini sul caso di Saman Abbas. Lo zio Danish ha dichiarato di non essere coinvolto in nessun modo con la scomparsa della nipote ...Lo zio di Saman Abbas avrebbe negato ogni coinvolgimento nella scomparsa della nipote, avvenuta a fine aprile da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo la 18enne si era opposta a un matrimonio ...