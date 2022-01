Caserta | sgominato traffico illegale di cuccioli di cani di varie razze

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 24 gennaio 2022) I Baschi Verdi di Aversa hanno sequestrato 39didipregiate, trasportati a bordo di un’autovettura in pessime condizioni ed in assenza del benché minimo rispetto delle norme igienico-sanitarie– I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa hanno individuato, all’altezza del casello autostradale di Marcianise, un cittadino partenopeo alla guida di un’autovettura con a bordo 39didi, detenuti in pessime ed in assenza del benché minimo rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. I, di pochissime settimane di vita e tutti di razza pregiata (barboncini, bouldogue francesi, yorkshire, maltesi e spitz), erano ...