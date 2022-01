Cartabellotta (presidente Gimbe): “Il Covid è un virus prevalentemente stagionale” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha detto la sua sul futuro del Covid, definendolo come un “virus prevalentemente stagionale”. Cartabellotta ha aggiunto: “In primavera andremo verso una fase di tranquillità. Dobbiamo immaginare che il prossimo inverno potrebbe esserci una ripresa se dovessero esserci nuove varianti come già accaduto in passato”. “Nelle ultime settimane ho letto tante dichiarazioni di professionisti e rappresentanti dell’Oms che alternano le loro previsioni – ha spiegato il presidente della Fondazione Gimbe – C’è chi ci dice che stiamo uscendo dalla pandemia per poi specificare ‘salvo l’arrivo di nuove varianti’. Bisogna invece ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ildella Fondazione, Nino, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha detto la sua sul futuro del, definendolo come un “”.ha aggiunto: “In primavera andremo verso una fase di tranquillità. Dobbiamo immaginare che il prossimo inverno potrebbe esserci una ripresa se dovessero esserci nuove varianti come già accaduto in passato”. “Nelle ultime settimane ho letto tante dichiarazioni di professionisti e rappresentanti dell’Oms che alternano le loro previsioni – ha spiegato ildella Fondazione– C’è chi ci dice che stiamo uscendo dalla pandemia per poi specificare ‘salvo l’arrivo di nuove varianti’. Bisogna invece ...

