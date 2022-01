Caro ministro Orlando, lasci stare il salario minimo. Firmato Bonanni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco che nuovamente riemerge la suggestione di contrastare la piaga dei salari bassi con l’istituzione del salario minimo per legge. Ne ha riparlato il ministro del Lavoro Andrea Orlando in occasione del “Rapporto” ministeriale presentato sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà lavorativa in Italia. Il rapporto ha proceduto alla ricognizione delle condizioni salariali più penose e ha indicato due possibilità da seguire per fronteggiare la situazione: o un salario minimo da stabilire per legge, oppure minimi salariali da stabilire contrattualmente fortificando le garanzie della rappresentatività di chi li stipula. A corredo dell’intervento, si è proposto anche l’inserimento del “in work benefit”: una integrazione salariale erogata dal governo da ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ecco che nuovamente riemerge la suggestione di contrala piaga dei salari bassi con l’istituzione delper legge. Ne ha riparlato ildel Lavoro Andreain occasione del “Rapporto” ministeriale presentato sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà lavorativa in Italia. Il rapporto ha proceduto alla ricognizione delle condizioni salariali più penose e ha indicato due possibilità da seguire per fronteggiare la situazione: o unda stabilire per legge, oppure minimi salariali da stabilire contrattualmente fortificando le garanzie della rappresentatività di chi li stipula. A corredo dell’intervento, si è proposto anche l’inserimento del “in work benefit”: una integrazione salariale erogata dal governo da ...

