Carlo Nordio | curriculum e vita privata dell’ex magistrato candidato al Quirinale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 24 gennaio 2022), l’exal, è stato inserito nella lista dei “quirinabili” da una Giorgia Meloni che ha lasciato intendere che se si muovono obiezioni anche su lui allora in mondo è fuori fuoco. E che inserendo un “non politico” in quota Veneto ha deciso di prendere le misure non solo al governo, ma anche alla coalizione. Ma chi è? Stiamo parlando di uno dei requirenti storici della magistratura italiana, noto in mainstream per essere un “duro e puro” dell’esercizio dell’azione penale., l’exche indagò su Brigate e coopTrevigiano, classe 1947, entra in magistratura nel 1977, quando fare il ...