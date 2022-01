Carenza dei medici di base, Bavutti: «Basta perdere tempo. La Lombardia ha fatto la sua parte, adesso pretendiamo risposte dal Ministro» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la referente della Lega di Pantigliate e di Mediglia la Regione Lombardia ha fatto il massimo nell'ambito delle sue competenze, e ora tocca al Ministero della Salute fare la sua parte Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per la referente della Lega di Pantigliate e di Mediglia la Regionehail massimo nell'ambito delle sue competenze, e ora tocca al Ministero della Salute fare la sua

Advertising

robulga : RT @LucioMalan: “C’è grave carenza di sangue”. Perché? E perché il sangue dei “non vaccinati” (inclusi i bivaccinati da oltre 6 mesi) va be… - AlessandraZadro : RT @madforfree: Basta! Basta parlare e anche solo “ragionare” su chi ha la priorità in caso di “scelta” tra Vaccinati e non se c’è carenza… - Carmine13051963 : RT @TimoneDi: @DrMCecconi Ma perchè c'è carenza di sangue? E' successo qualcosa? I vaccinati non donano più? Oppure il loro sangue ha dei p… - Carmine13051963 : RT @emanuele7771: @DrMCecconi Perché non ci spiegate a cosa è dovuta questa improvvisa 'grave carenza'? è vero che il sangue dei vaccinati… - manu_etoile : RT @LucioMalan: “C’è grave carenza di sangue”. Perché? E perché il sangue dei “non vaccinati” (inclusi i bivaccinati da oltre 6 mesi) va be… -