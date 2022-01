Capienza stadi, l'annuncio di De Siervo: 'Da febbraio si torna al 50%, ma...' (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A © LaPresseIn un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', De Siervo ha dichiarato: 'La delibera dell'Assemblea riguardava le ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A © LaPresseIn un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Deha dichiarato: 'La delibera dell'Assemblea riguardava le ...

Advertising

FBiasin : L’errore non è #Sanremo con capienza al 100%, l’errore sono gli stadi con capienza ridotta a 5000 con tre dosi e… - MarcoBellinazzo : Quesito: dove lo sport ha ricevuto aiuti per 8 miliardi e il calcio di vertice prestiti per 600 milioni e 250 milio… - infoitsport : 'A febbraio cambia nuovamente la capienza negli stadi!': le parole dell'AD della Lega Serie A - calciomercatoit : ??? #DeSiervo: “Serie A ancora una volta abbandonata con danni permanenti. Capienza stadi? Da febbraio si torna al 5… - infoitsport : De Siervo: “Calcio abbandonato dal Governo. Stadi a febbraio al 50% della capienza” -