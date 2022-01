Capello, ho visto meglio la Juve rispetto al Milan (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Ho visto una crescita della Juve come voglia di soffrire, ho visto una gran voglia di Dybala. Il Milan mi è sembrato leggermente in affanno sul piano del gioco, si è limitato alle iniziative di Leao. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Houna crescita dellacome voglia di soffrire, houna gran voglia di Dybala. Ilmi è sembrato leggermente in affanno sul piano del gioco, si è limitato alle iniziative di Leao. ...

Advertising

CataVinc : @ale_rasch Il calo di tensione ce l'abbiamo proprio nel DNA, già visto con capello, Spalletti, Garcia, Di Francesco… - TitanMorgan : - Hai visto quello? Ha dieci anni più di te e neanche un capello bianco! - - Perché, vedi forse qualche capello bi… - r4vi30 : In questo momento mi sento come se avessi appena visto il mio primo capello bianco - Milan1899Djoko : @pisto_gol Sono solo scuse! Il campo non sarà io massimo ma ho visto di peggio! Il Milan di sacchi e capello giocav… - protegoweasley : Non io che il giorno dopo aver visto il mio primo capello bianco mi ritrovo con la schiena bloccata a 24 anni -