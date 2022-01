CANALE 5 | FOSCA INNOCENTI INAUGURA IL NUOVO VENERDÌ FICTION | GFVIP CAMBIA GIORNO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 24 gennaio 2022)Mediasetil 2022 con, il giallo melò in quattro puntate per la regia di Fabrizio Costa con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.11 febbraio la premiere su5, come annunciato sui social dell’attrice e conduttrice. Ildell’ammiraglia Mediaset viene così dedicato alla serialità italiana. A seguire sono attese altre due novità: “Viola come il Mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman e la serie in costume “Più Forti del Destino” con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Loretta Goggi. Di conseguenza, il raddoppio settimanale del reality “” di Alfonso Signorini daltraslocherà al giovedì sera contro “Doc” Luca Argentero. Ildi Rai1 vedrà ...