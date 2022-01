Campobasso e Juve Stabia non si fanno male: 0-0 al Nuovo Romagnoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon va oltre lo zero a zero la Juve Stabia fermata sul pari nella trasferta di Campobasso. Dopo un primo tempo privo di particolari occasioni, a inizio ripresa le vespe provano a pungere con Eusepi, che colpisce il palo dopo soli due minuti. Al quarto d’ora risponde il Campobasso, che manca di poco il bersaglio con Pace, che conclude fuori. I gialloblu provano a portare a casa l’intera posta in palio negli ultimi dieci minuti quando il portiere Zamarion è bravo a opporsi sia sulla conclusione di Evacuo che sul colpo di testa di Davì. Nei minuti di recupero è però il Campobasso a sfiorare la vittoria con Emmausso, che si vede ribattere il tiro dalla difesa stabiese. Campobasso-Juve Stabia 0-0 Campobasso: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNon va oltre lo zero a zero lafermata sul pari nella trasferta di. Dopo un primo tempo privo di particolari occasioni, a inizio ripresa le vespe provano a pungere con Eusepi, che colpisce il palo dopo soli due minuti. Al quarto d’ora risponde il, che manca di poco il bersaglio con Pace, che conclude fuori. I gialloblu provano a portare a casa l’intera posta in palio negli ultimi dieci minuti quando il portiere Zamarion è bravo a opporsi sia sulla conclusione di Evacuo che sul colpo di testa di Davì. Nei minuti di recupero è però ila sfiorare la vittoria con Emmausso, che si vede ribattere il tiro dalla difesa stabiese.0-0: ...

Advertising

anteprima24 : ** #Campobasso e Juve Stabia non si fanno male: 0-0 al Nuovo Romagnoli ** - GianfPiccirillo : Juve Stabia, il primo editoriale del 2022 di StabiAmore - retewebitalia : Calcio, serie C/ Campobasso- Juve Stabia 0-0 - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - - ViViCentro : Campobasso - Juve Stabia 0 - 0. Il Podio Gialloblu #campobasso #JuveStabia #podiogialloblu #UltimeNotizie - campobassolive : Serie C, pari a reti inviolate tra il Campobasso e la Juve Stabia -