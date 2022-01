Camorra | accusato di omicidio nel 1988 | arrestato 34 anni dopo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finito in carcere il 56enne Vincenzo Cantiello, presunto autore materiale di un delitto diavvenuto a Castel Volturno, nel Casertano, trentaquattrofa ai ddell’allora 33enne Pasquale Santagata. Sono stati i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a ricostruire quanto accaduto su una spiaggia di villaggio Coppola, località di Castel Volturno, nel, quando la vittima fu uccisa con numerose armi da fuoco, tra cui un fucile a canne mozze e una pistola a tamburo. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia è venuto fuori il nome dell’come esecutore materiale del delitto. Nell’indagine sono coinvolti anche tre esponenti del clan dei Casalesi attualmente al carcere ...

Carboni fudel suo omicidio, indagato, processato, ma infine assolto. Nel maggio 2010, ... regno di Carboni, dove secondo numerosi pentiti dihanno investito anche i Moccia. Fatti ...Il quale è statodi inconfessabili trattative e addirittura di attentato al governo in tre ...un articolo in prima pagina nel quale sostenne che c'era stata una trattativa Dc -, ...E' finito in carcere il 56enne Vincenzo Cantiello, presunto autore materiale di un delitto di camorra avvenuto a Castel Volturno, nel Casertano, trentaquattro anni fa ai danni dell'allora 33enne Pasqu ...Prima di raccontare la storia di Rosa Amato, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Precisamente al 20 marzo 1999. Quella sera, molti ragazzi del liceo “Amaldi” di Santa Maria Capua Vetere varcavan ...