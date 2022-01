Camerun-Comore, il terzino destro Alhadhur in porta: niente deroga della Caf (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dalle formazioni ufficiali è stato confermato che le isole Comore schierano in porta negli storici ottavi di Coppa d’Africa, i primi della loro storia in quella che era la prima partecipazione al torneo, un terzino destro, Shaker Alhadhur. niente deroga della Caf per la possibilità di mandare in campo contro il Camerun il portiere Ahamada, guarito oggi dal Covid: deve fare l’isolamento di cinque giorni prima di giocare. Gli altri due portieri sono indisponibili perché uno ha il Covid e l’altro è infortunato. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dalle formazioni ufficiali è stato confermato che le isoleschierano innegli storici ottavi di Coppa d’Africa, i primiloro storia in quella che era la prima partecipazione al torneo, un, ShakerCaf per la possibilità di mandare in campo contro ilil portiere Ahamada, guarito oggi dal Covid: deve fare l’isolamento di cinque giorni prima di giocare. Gli altri due portieri sono indisponibili perché uno ha il Covid e l’altro è infortunato. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CamerunComore, il terzino destro #Alhadhur in porta: niente deroga della CAF - Futurama7959 : Sto guardando Camerun-Comore. Ma chi gioca in porta delle Comore se tutti i portieri sono out? Il telecronista è ar… - mcarapex : RT @delinquentweet: ?????? Le Comore hanno scelto: sarà Chaker Alhadhur, professione ufficiale terzino sinistro, il portiere nella partita di… - err0rrrrrrr : pronta a vedere camerun-comore solo per zambo - GoalItalia : Inizia #CamerunComore ?? In porta c'è un giocatore di movimento ?? Chaker Alhadhur, terzino di 172 cm ?? -