Calendario Napoli | anticipi e posticipi fino alla giornata 26

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Archiviata la 23esimadi Serie A, il campionato si fermerà per una settimana per permettereNazionale di Roberto Mancini di effetturare gli stage necessari per le prossime convocazioni. Intanto, la Lega Calcio ha ufficializzato glie i26esimaSerie A (Getty Images)Serie A:delLa Lega Serie A ha ufficializzato gli orari deglie deidelle prossime 3 giornate. Ilgiocherà di nuovo di domenica alle 15, poi il sabato pomeriggio e infine il lunedì sera. 24ªRoma-Genoa (sabato 5 ...

Advertising

Daniele91Nap : @capuanogio Bellissimo veramente Inter-Milan e Napoli-Inter su Dazn e Torino-Venezia in 4k su Sky Che calendario schifosi - NapoliFanFRA : RT @claudioruss: La Lega #Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi fino alla 26esima giornata. Questo il calendario del #Napoli 2… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: La Lega #Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi fino alla 26esima giornata. Questo il calendario del #Napoli 2… - claudioruss : La Lega #Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi fino alla 26esima giornata. Questo il calendario del… - Totiii_Ali : @tcarapezza @F7derico Calendario alla mano dopo la sosta l'inter dovrà affrontare in circa 15 giorni Milan, Roma, N… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Napoli

GonfiaLaRete

... Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (), Joao Pedro (... Oltre agli spareggi di marzo ildi appuntamenti degli azzurri sarà molto intenso a partire ...Per tornare a San Bacolo, che in passato, prima della riforma delliturgico, la chiesa ... (altri la retrodatano al IX sec.), Bacolo nacque ae abbracciata la vita religiosa, per la ...È stato varato oggi dalla Lega Calcio il calendario dei prossimi anticipi e posticipi della Serie A nelle prossime settimane. Il ritorno in campo dopo la sosta per il Napoli di ...È stato varato oggi dalla Lega Calcio il calendario dei prossimi anticipi e posticipi della Serie A nelle prossime settimane. Il ritorno in campo ...