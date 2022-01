Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - SkySport : Gianni, il calcio e la vita: un racconto senza fine Gli aneddoti di un altro calcio, il Sud, il senso dell’amicizia… - Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - interclubpavia : Calcio:Serie A; l'Inter 'vede' il bis scudetto già a gennaio - news_mondo_h24 : Serie A, il punto sulle big dopo la 23esima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport IT

Dopo lo scivolone interno contro lo Spezia, risale prepotentemente il Napoli di Spalletti alla terza vittoria di fila inA. Gli azzurri agganciano così il Milan al secondo posto in classifica e ...Paolo aveva comunque dedicato la sua vita alattraverso la Serenissima, che ieri ha dato il triste annuncio. Paolo aveva 71 anni e si stava curando da tempo, ieri il cuore non ha retto e ha ...La Salernitana ha ufficializzato poco fa l'acquisto del portiere Luigi Sepe, che si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto dal Parma ...(www.parmacalcio1913.com) – La società Parma Calcio 1913 comunica il trasferimento a titolo definitivo, per il proprio Settore Giovanile, in arrivo dal club FC TPS Turku Oy (federazione: Finlandia), d ...