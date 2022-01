Calciomercato Toro: contatti con la Roma per Diawara (Di martedì 25 gennaio 2022) Toro sempre molto attivo sul Calciomercato: nelle ultime ore sono stati avviati contatti con la Roma per arrivare al centrocampista Diawara Il Calciomercato del Toro potrebbe regalare nelle prossime ore un nuovo giocatore a Ivan Juric. Secondo quanto è stato riferito da Sky Sport, gli occhi del club granata si sarebbero posati su Amadou Diawara, centrocampista che ha avuto poco spazio sin qui nella Roma. contatti avviati, l’arrivo del guineano andrebbe a parare la probabile partenza di Baselli verso il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022)sempre molto attivo sul: nelle ultime ore sono stati avviaticon laper arrivare al centrocampistaIldelpotrebbe regalare nelle prossime ore un nuovo giocatore a Ivan Juric. Secondo quanto è stato riferito da Sky Sport, gli occhi del club granata si sarebbero posati su Amadou, centrocampista che ha avuto poco spazio sin qui nellaavviati, l’arrivo del guineano andrebbe a parare la probabile partenza di Baselli verso il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Calciomercato #Toro: contatti con la #Roma per #Diawara - CalcioOggi : Calciomercato Torino, il punto: Pellegri sarà il secondo colpo, Verdi in uscita - Toro News - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Il resoconto sulle trattative in corso del calciomercato invernale del #Torino - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Le trattative di mercato degli altri club di #SerieA - MilanWorldForum : Lazetic Milan: il retroscena. I club che ci hanno provato... Le news -) -