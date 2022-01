Calciomercato Sampdoria | il sogno di Giampaolo | la richiesta al club

(Di lunedì 24 gennaio 2022) In casasi guarda al mercato. Marcoha indicato la strada, un nome su tutti per far sognare i tifosi. Non è cominciata nel migliore dei modi la (ritrovata) storia di Marcosulla panchina della. Negli scorsi giorni ilha deciso di sollevare dall’incarico Roberto D’Aversa, reo di non essere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Commenta per primo L'Empoli cerca un rinforzo dopo l'infortunio di Marchizza : piace il 27enne terzino sinistro dellaNicola Murru.Due persone che hanno deciso, in maniera consapevole, di calarsi nel letame sino agli occhi, per amore della. Parlano bene, toccano i tasti giusti, hanno contenuti e spessore. Però non ...La Sampdoria di Marco Giampaolo inizia col piede sbagliato: sconfitta di misura in quel di La Spezia. Decide Daniele Verde.Momento d'oro per Daniele Rugani, sempre in campo dal 1' nel mese di gennaio: nel post-partita di Milan-Juventus anche i complimenti di Allegri.