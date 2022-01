Calciomercato Milan – Pedullà: “Ecco perché Álvarez andrà al Man City” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Julián Álvarez, obiettivo di Calciomercato del Milan, giocherà invece nella fila del Manchester City di Pep Guardiola. I dettagli dell'affare Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) Julián, obiettivo didel, giocherà invece nella fila del Manchesterdi Pep Guardiola. I dettagli dell'affare

Advertising

mirkocalemme : Il #Milan sta per chiudere il rinnovo di #Theo. La trattativa prosegue senza alcun intoppo e c'è volontà di chiude… - cmdotcom : #Milan-#Tottenham, accordo per #Kessié subito: il calciatore dice no - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - CalcioWeb : Il #Milan corre ai ripari dopo l'infortunio di Ibrahimovic: accordo con #MarkoLazetic - MilanWorldForum : Ravezzani su Milan e Juve:'Ecco cosa serve' Le dichiarazioni -) -