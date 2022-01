Calciomercato Lazio, si guarda in casa Verona: gli obiettivi di Tare (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo aver ceduto Vavro al Copenaghen, la Lazio è tornata alla carica per casale. Contatti continui tra le parti: le ultime sul Calciomercato Salutato Vavro la Lazio alza il pressing per Nicolò casale. Il difensore del Verona è l’obiettivo numero uno per il Calciomercato invernale dei biancocelesti. Secondo La Gazzetta dello Sport continuano ad essere frequenti i contatti tra i due club, che stanno discutendo anche degli attaccanti Kalinic e Lasagna, con uno dei due che potrebbe finire in biancoceleste se dovesse partire Muriqi. Il Verona valuta casale 10-12 milioni di euro, è disposto a cedere il giocatore in prestito, ma con obbligo di riscatto. Impegno che al momento la Lazio non può ancora assumere, mentre ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo aver ceduto Vavro al Copenaghen, laè tornata alla carica perle. Contatti continui tra le parti: le ultime sulSalutato Vavro laalza il pressing per Nicolòle. Il difensore delè l’obiettivo numero uno per ilinvernale dei biancocelesti. Secondo La Gazzetta dello Sport continuano ad essere frequenti i contatti tra i due club, che stanno discutendo anche degli attaccanti Kalinic e Lasagna, con uno dei due che potrebbe finire in biancoceleste se dovesse partire Muriqi. Ilvalutale 10-12 milioni di euro, è disposto a cedere il giocatore in prestito, ma con obbligo di riscatto. Impegno che al momento lanon può ancora assumere, mentre ...

