Calciomercato Juventus, sfuma Vlahovic? Ecco chi lo ha preso (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dusan Vlahovic è uno degli uomini più interessanti di tutto il mercato di quest’anno, ma sembra che ci sia stata la svolta sul suo caso. L’attaccante serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic è sicuramente il nome più caldo di questa finestra invernale di Calciomercato, con la Juventus che sta cercando di piazzare il colpo, ma a pochi giorni dalla fine della sessione sembra essere beffata. Ormai è chiaro a tutti come le strade di Dusan Vlahovic e della Fiorentina siano destinate a separarsi, con il cannoniere che non ha intenzione di rinnovare il contratto con i gigliati e con il Presidente Commisso sempre più indispettito da questa situazione. La Juventus è arrivata ad offrire 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, che la dirigenza bianconera valutava altrettanto, ma il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dusanè uno degli uomini più interessanti di tutto il mercato di quest’anno, ma sembra che ci sia stata la svolta sul suo caso. L’attaccante serbo della Fiorentina Dusanè sicuramente il nome più caldo di questa finestra invernale di, con lache sta cercando di piazzare il colpo, ma a pochi giorni dalla fine della sessione sembra essere beffata. Ormai è chiaro a tutti come le strade di Dusane della Fiorentina siano destinate a separarsi, con il cannoniere che non ha intenzione di rinnovare il contratto con i gigliati e con il Presidente Commisso sempre più indispettito da questa situazione. Laè arrivata ad offrire 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, che la dirigenza bianconera valutava altrettanto, ma il ...

Advertising

GiovaAlbanese : Un punto che non si butta via. La #Juventus però non riesce a vincere contro le squadre che la precedono nella clas… - Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - Gazzetta_it : Dalle volontà alla tempistica: Juve-Vlahovic, perché si può fare e perché è complesso - CalcioOggi : Calciomercato Juve: serve un attaccante? Allegri chiarisce ogni dubbio - Juventus News 24 - MattiaPino8 : Io che in questa sosta del campionato attenderò in maniera pacata e assolutamente disinteressata notizie di… -