Calciomercato Juve, un emissario dell'Aston Villa a San Siro: l'osservato speciale

Secondo quanto riferito da Goal.com, il capo scout dell'Aston Villa era presente ieri sugli spalti di San Siro durante Milan Juve. Il motivo? Visionare da vicino Rodrigo Bentancur, obiettivo del club inglese. Il centrocampista piace parecchio a Steven Gerrard, che avrebbe individuato in lui il perfetto rinforzo in mediana. Un corteggiamento ancora alle battute iniziali però, visto che ancora non sono giunte offerte ufficiali alla Juve.

