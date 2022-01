Calciomercato Inter, parte la sfida al Barcellona: ecco l’obiettivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Calciomercato Inter si pensa ad una vecchia conoscenza per rinforzare la rosa. La situazione sul calciatore, seguito dal Barcellona Secondo quanto riportato da Marca, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su vari profili. Tra questi ci sarebbe il laterale del Manchester United Alex Telles, che nelle ultime ore è stato avvicinato anche all’Inter, dopo averci giocato sotto la guida di Mancini. Telles, secondo la testata spagnola viene valutato dai Red Devils circa18 milioni dei euro L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022)si pensa ad una vecchia conoscenza per rinforzare la rosa. La situazione sul calciatore, seguito dalSecondo quanto riportato da Marca, ilavrebbe messo gli occhi su vari profili. Tra questi ci sarebbe il laterale del Manchester United Alex Telles, che nelle ultime ore è stato avvicinato anche all’, dopo averci giocato sotto la guida di Mancini. Telles, secondo la testata spagnola viene valutato dai Red Devils circa18 milioni dei euro L'articolo proviene da Calcio News 24.

