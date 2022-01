Calciomercato Fiorentina, contatti per Joao Pedro: il punto (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Fiorentina continua a seguire il capitano del Cagliari Joao Pedro, ieri in gol proprio contro la viola: il punto sul Calciomercato La Fiorentina rimane sempre sulle tracce del capitano del Cagliari Joao Pedro che, nel match di ieri, è andato in gol proprio contro la viola e ha pure fallito un calcio di rigore da lui procurato. Come riporta La Nazione ci sarebbero stati alcuni contatti ieri proprio in occasione del match tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ribadito di non scendere sotto alla richiesta di 17 milioni di euro. La viola vorrebbe ammortizzare il costo dell’investimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lacontinua a seguire il capitano del Cagliari, ieri in gol proprio contro la viola: ilsulLarimane sempre sulle tracce del capitano del Cagliariche, nel match di ieri, è andato in gol proprio contro la viola e ha pure fallito un calcio di rigore da lui procurato. Come riporta La Nazione ci sarebbero stati alcuniieri proprio in occasione del match tra le due squadre, con i rossoblù che hanno ribadito di non scendere sotto alla richiesta di 17 milioni di euro. La viola vorrebbe ammortizzare il costo dell’investimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

