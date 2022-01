Calcio | Serie A | anticipi e posticipi dalla 24 a alla 26 a giornata | Inter-Milan il 5 2 alle 18 2

Advertising

Gazzetta_it : Ibra difende Djokovic: “Non è giusto doversi vaccinare per poter lavorare” - Gazzetta_it : Chiesa operato, ora 7 mesi di riabilitazione prima del rientro - Gazzetta_it : Lazetic, figlio (e nipote) d'arte sulle orme di Vlahovic: domani si chiude #Calciomercato #Milan - CalcioOggi : Serie A: date e orari della 24ª, 25ª e 26ª giornata - Fantacalcio ® - CalcioOggi : Serie A, anticipi e posticipi delle prossime tre giornate - Corriere dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

ANSA Nuova Europa

MILANO - La LegaA ha comunicato orari e date esatti dei quarti di finale di Coppa Italia , in programma a febbraio: Martedì 8 febbraio, ore 21: Inter - Roma (Canale 5) Mercoledì 9 febbraio, ore 21: Milan - ...Juve - Torino si giocherà venerdì 18 febbraio alle 20.45. La Lega diA ha comunicato le date e gli orari delle prossime tre giornate di campionato, con relativi anticipi e posticipi. La sfida casalinga contro il Verona andrà in scena domenica 6 febbraio alle 20.Ventiseiesima giornata: Juventus-Torino (venerdì 18 febbraio alle 20.45); Sampdoria-Empoli (sabato 19 febbraio alle 15); Roma-Verona (sabato 19 febbraio alle 18 ...Si è disputata nel fine settimana la tredicesima giornata della Serie A di calcio femminile 2022, che ha lasciato la Juventus ancora imbattuta in testa alla classifica, ma questa volta non vincente, e ...