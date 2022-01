**Calcio: Nazionale, 35 convocati per lo stage, Balotelli torna dopo 3 anni** (2) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'elenco dei convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'elenco dei. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Mario(Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile ...

Advertising

SkySport : Italia, Balotelli convocato per lo stage: torna in Nazionale dopo oltre 3 anni #SkySport #Italia #Nazionale… - andreastoolbox : Balotelli: 'Ho voglia di tornare in Nazionale. In Turchia sto bene' | Sky Sport - SkySport : Convocati Italia, Mancini chiama per lo stage in nazionale 35 giocatori #SkySport #Italia #Nazionale #Balotelli… - ginocalcinotto : Stage #Nazionale Italia Calcio… @robymancio ha convocato #Balotelli. #Ventura aspetta #Mancini. - _Sport_Calcio_ : Tutti gli impegni dei bianconeri convocati in Nazionale ?? ?? -